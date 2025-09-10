El único baño autolimpiable de Ulía no funciona
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:08
Una asidua del Monte Ulia de Donostia, dice que el «único baño autolimpiable de la zona, está todo sucio y no funciona». A quien corresponda
