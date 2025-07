La señal que se ve poco y se respeta menos

Miércoles, 23 de julio 2025, 09:11 Compartir

Escribe B.A. En la entrada a la calle Palacio de Aiete que es estrecha, sin acera y de un solo sentido, no se ve bien la señal que indica zona residencial y que da prioridad a peatones y limita la velocidad a 20 km/h. Está ya dentro de la propia calle, muy alta y esquinada y, habitualmente, cubierta parcialmente por la vegetación. Los vehículos circulan muy rápido y no la respetan, siendo peligroso para los peatones sobre todo cuando se camina en su misma dirección pues no se ve al vehículo y más actualmente ya que hay vehículos eléctricos que prácticamente no se oyen. Solicito a quien corresponda que ponga señales tanto de zona residencial y preferencia peatonal como de limitación de velocidad a 20 km/h a ambos lados de la entrada de la calle a una altura visible para los vehículos. A quien corresponda.