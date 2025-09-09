San Juan, una playa peligrosa que necesita mayor mantenimiento

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:44 Compartir

J.M. dice «me gustaría llamar la atención sobre la playa de San Juan que considero peligrosa para quienes la visitamos. En la parte superior hay una fuente de agua, cuyo caudal termina deslizándose hacia el mar. A esto se suma que las escaleras de cemento colocadas en la zona se vuelven muy resbaladizas al acumular verdín. El resultado es que el acceso se convierte en un punto con riesgo real de caídas, algo que podría tener consecuencias serias en un entorno de rocas. Creo que sería importante que se tomen medidas para mejorar la seguridad, como limpiar regularmente, aplicar tratamientos antideslizantes o buscar otra solución que evite accidentes. Estoy convencida que con una pequeña intervención se podría disfrutar de la playa de San Juan con mucha más tranquilidad y seguridad y no tendríamos que lamentar males mayores en un futuro». A quien corresponda.