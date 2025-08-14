Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A Quien corresponda

Sagües camino de convertirse en un camping

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:00

F.B. Alerta de la colocación de varias tiendas de campaña en el final de Sagües, algo que también está proliferando en otros «discretos» lugares de San Sebastián y que caso de no radicarlo provoca el efecto llamada lo que ello supone de falta de salubridad, además de incumplimiento de la ordenanza municipal . A quien corresponda.

