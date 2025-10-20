Rodil: Los coches no caben

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:00 Compartir

Sonia vecina de Gros, nos cuenta que «paseando por Rodil se ven mejoras en los pasos de peatones, elevados y bien señalizados, curvas dónde está ahora prohibido aparcar para dar mejor paso a la circulación… Aunque advertimos a la altura del 61-65 que el espacio para aparcar lo han reducido a metro y medio escaso y los coches literalmente no caben! Me pregunto: ¿No hay nadie que supervise el final de un trabajo para que esto no ocurra?. Pero ...¿a quién se contrata? A quien corresponda…