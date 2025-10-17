Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A Quien corresponda

Robos en el parking de Pío XII

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:38

C.A. se pregunta «¿Cuántos robos más hacen falta para incrementar la seguridad en el parking Pío XII?» «Quiero expresar mi profunda preocupación y frustración tras haber sufrido un robo en mi vehículo por tercera vez en los últimos meses mientras estaba aparcado en el garaje de la Plaza Pío XII en San Sebastián. Esta situación no sólo es alarmante, sino que también refleja una falta de atención y medidas adecuadas por parte de la dirección de este espacio.

A pesar de ser un usuario recurrente durante los últimos 15 años, el nivel de seguridad no ha mejorado; más bien, ha ido en deterioro. El garaje a menudo se encuentra en condiciones deplorables de limpieza en las plantas –2 y -3 y, lo más preocupante, carece de la presencia de personal que garantice nuestra seguridad. En varias ocasiones he visto a la policía local desalojando a personas que duermen en los bajos o dentro de algún coche abandonado aparcado en una plaza.

Solicito que se tomen medidas urgentes para mejorar la seguridad del garaje, así como para limpiar el entorno del mismo, como recientemente han tomado en el parking de la Plaza Easo. A quien corresponda.

