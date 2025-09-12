Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A Quien corresponda

Quejas por el recorte del servicio de autobús a la Residencia Iurramendi de Tolosa

Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:37

J.C.P. y otros usuarios afectados por el recorte del servicio de bus a la Residencia Iurramendi de Tolosa, en concreto tras la decisión por parte del ayuntamiento de eliminar la parada situada a la entrada de la Residencia. «Es un despropósito, un disparate ya que es una necesidad para la mayoría de usuarios, tanto residentes como familiares y amistades que lo usan diariamente. Es incoherente esta decisión con el argumento de mejora del servicio ¿para quién?. Actualmente este servicio con su recorrido actual es la única alternativa pública de poder mantener contacto con el pueblo y sus gentes. ¿Se han parado a pensar el responsable el sacrificio que supone empujar una silla de ruedas, en los riesgos de subir o bajar para personas con deterioros físicos?. Si ya tenemos bastantes problemas con las condiciones que sufren diariamente nuestros mayores (soledad, servicios privatizados, recortes, instalaciones sin adecuación en las olas de calor y un largo etc), ahora nos recortan el escaso servicio de transporte público. Por favor, recapaciten. A quien corresponda

