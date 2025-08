Proponen sustituir los fuegos artificiales de Semana Grande, por drones

Viernes, 1 de agosto 2025, 08:38 Compartir

J.J.E anuncia la presentación de una denuncia ante la Fiscalía de Gipuzkoa y la Diputación Foral de Gipuzkoa «para que intervengan y accedan a solicitar la medida cautelar necesaria para que no se continúen infringiendo las leyes vigentes en materia de protección de los animales domésticos y silvestres de Donostialdea por motivo del disparo de los fuegos artificiales. Los tiempos van cambiando y las leyes de bienestar animal parece que prohíben causar estas molestias a los animales. Al Ayuntamiento de Donostia ya se le solicitó lo mismo el pasado año y no contestaron ni se opusieron. En medio mundo se han cambiado los fuegos artificiales por espectáculos con drones, pero aquí no quieren darse cuenta de la evolución que está sufriendo la sociedad». A quien corresponda.