Una preciosa fuente desatendida

La fuente situada frente a la estación de Atotxa, es una joya, conocida como «la fuente Wallace», con unos preciosos cuencos para beber. Según la historia de la ciudad estas fuentes se colocaron en La Concha y después se trasladaron hasta el Paseo de Francia, hace décadas que me fijo en lo abandonada que está. Cuando no está llena de hojas y basura, está sucia, cuando no, sin agua. Una pena. A quien corresponda.