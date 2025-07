«No podemos utilizar los contenedores»

Miércoles, 9 de julio 2025, 08:50 Compartir

Son numerosas las quejas que llegan a nuestra sección relativas a los contenedores de la mayor parte de municipios de Gipuzkoa, en particular San Sebastián; rotos, inaccesibles, llenos de basura, con restos en su entorno, etc. En esta ocasión Feli desde el barrio de Egia nos escribe para decirnos que «los contenedores en Egia 10 no los podemos usar». A quien corresponda.