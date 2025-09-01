Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A Quien corresponda

En la playa empieza a valer casi todo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:52

M. S. hace un llamamiento a las escenas cada vez más frecuentes que pueden verse en cualquiera de nuestras playas, también La Concha. De la toalla y la sombrilla, hemos pasado a las «zonas vip» que cada uno monta a su manera, zonas reservadas como en pandemia, tiendas de campaña, mesas y sillas para opulentas comilonas, globos de cumpleaños, y reggaetón a todo volumen. De ser un lugar ordenado y de calma, hemos pasado a un «vale todo», por no hablar de los ladrones, que siempre los ha habido pero que ahora han proliferado y de qué manera. Lo que no se percibe es más vigilancia. «¿Se acuerdan de los guardias municipales playeros?. Descalzos y en pantalón corto. Si hubiera en la playa la mitad que agentes de naranja controlando el caos de tráfico, no nos iría peor». A quien corresponda.

