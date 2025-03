El Peine sigue «enjaulado» y la zona descuidada

Lunes, 17 de marzo 2025, 08:42 Compartir

M.J. dice «se cuentan por años, casi 10, desde que unas horrorosas mallas y estructuras, hacen prácticamente imposible fotografiar el querido Peine del Viento del gran Eduardo Chillida, sin restos de cemento». La pelota se la han echado los unos a los otros, pero lo cierto es que tanto las esculturas como el Conjunto Monumental presentan un lamentable estado, por no cortar, no han cortado en años, ni las ramas y zarzas de la ladera de Igeldo, lo que hace imposible sentarse en algunos lugares. Ahora dicen que estarán seis meses de obras, o sea que durante el verano el lugar quizá no sea accesible y así todo. ¡Qué poca y mala gestión!. A quien corresponda.