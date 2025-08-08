Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A Quien corresponda

El parque Oianguren de Ordizia no se respeta

Viernes, 8 de agosto 2025, 08:31

I. G escribe desde Ordizia. «Llevo muchos años disfrutando del parque Oianguren, un espacio natural de gran belleza y valor ecológico, que hasta hace poco era un lugar ideal para disfrutar de un día tranquilo al aire libre.

Lamentablemente, en los últimos tiempos he observado con gran preocupación cómo el parque se está viendo afectado por celebraciones que no respetan el entorno. Es frecuente encontrar restos de basura, especialmente gran cantidad de globos de agua de plástico esparcidos por el suelo, lo cual no sólo afea el paisaje, sino que también perjudica gravemente la fauna, la vegetación y la limpieza del lugar.

Considero que este tipo de comportamientos van en contra del espíritu del parque y del esfuerzo colectivo por mantener espacios verdes limpios y seguros. Es una verdadera pena que un paraje tan especial se esté viendo deteriorado por la falta de conciencia de algunos visitantes. Solicito, por favor, que se tomen medidas para preservar este entorno natural, mediante una mayor vigilancia. Cuidemos este lugar como lo que es: un regalo. Recoger lo que llevamos, y si juegan los niños con globos recogerlos, respetar la naturaleza y dar ejemplo. Porque proteger Oianguren es proteger nuestro entorno, nuestro bienestar, y el de las futuras generaciones.

El parque no puede hablar, pero nosotros sí. Recalcó lo de los globos de agua es de vergüenza. A quien corresponda

