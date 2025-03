Pacientes COVID-19 persistente de Gipuzkoa ninguneados

Lunes, 24 de marzo 2025, 08:39 Compartir

P.H. «Hace unas semanas se inauguró la nueva área de COVID PERSISTENTE en Basurto de Osakidetza, con el objetivo de atender a pacientes con pluripatologías que tanto necesitamos.

Supuestamente la atención es para pacientes de toda Euskadi, pero los que no somos de Bizkaia, entramos en burocracias absurdas y agotadoras.

Hablo con mi médico de cabecera y me dice que no sabe como enviarme a allí, desde el hospital del Bidasoa tampoco me dan respuesta, hablo con atención del Gobierno Vasco y me dicen que eso pertenece a mi médico de cabecera, ó Neurología ó Internistas, etcétera y de oca a oca...

Parece ser que no está habilitada la opción de que nuestros médicos nos deriven a consultas externas fuera de la provincia, aunque seamos pacientes de Osakidetza de igual derecho.

Se publicó en los medios a bombo y platillo la inauguración de ésta nueva área de atención, pero por lo que parece no ha habido ni reuniones, ni formación, ni información al personal sanitario.

Y claro, ¿Quiénes lo pagan?

Bastante se nos han puesto nuestras vidas patas arriba, como para que nuestro desgaste físico y emocional se vea incrementado por instituciones y sus servicios poco eficaces.

Den un paso al frente, atiendan desde YA a las CIENTOS de personas que estamos arrastrando síntomas desde hace años y abran áreas de COVID persistente en cada provincia, que falta hace.

¿O quizás sea ése problema, verse saturados por la gran demanda que pueda haber, y que no haya consultas suficientes para atendernos«. A quien corresponda.