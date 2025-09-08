Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A Quien corresponda

Olor a orina, latas, suciedad y pintadas en un callejón de Amara

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:12

B.I. Denuncia el estado en que se encuentra el callejón de Catalina de Erauso, dice que lo hace «ante la total impotencia» . «Llevamos meses solicitando que se limpie el callejón de Catalina de Erauso del barrio de Amara Hemos recibido total silencio desde el Ayuntamiento y diferentes excusas por parte de los servicios de limpieza (incluso que »no entra la máquina« cuando es absolutamente mentira). Tanto los jardines aledaños como el callejón se encuentran en una situación de evidente abandono y los vecinos estamos hartos de su olor a orina, latas, suciedad y pintadas. ¿Cuantos turistas deben llegar al barrio para que esto cambie? Porque desde luego en otras zonas bien que cuidan todo....». A quien corresponda

Espacios grises

