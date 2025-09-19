Las obras de la estación del TAV comprometen la movilidad de las personas con movilidad reducida

Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:58 Compartir

X.E. escribe «con indignación», vecinos y vecinas hemos visto cómo el histórico puente de Teileria, en el barrio de Landetxa-Ventas de Irun, ha sido derribado y sustituido por una pasarela provisional con escaleras, dentro de las obras que Adif ejecuta para la llegada del Tren de Alta Velocidad. La decisión resulta incomprensible y, sobre todo, discriminatoria. Personas en silla de ruedas, mayores con dificultades de movilidad, familias con carritos de bebé o vecinos y vecinas que simplemente necesitan un acceso cómodo y seguro, se ven ahora obligados a dar rodeos para llegar al barrio para hacer sus compras. Lo que antes era un paso cotidiano y accesible, hoy se ha convertido en un obstáculo insalvable para una parte importante de la ciudadanía, que además nos ha dejado sin acceso a la estación del Topo, único transporte que puedo utilizar y utilizo todas las semanas para moverme a Donostia o a Rentería.

Es intolerable que en pleno siglo XXI, con leyes de accesibilidad vigentes y un discurso oficial lleno de compromisos con la inclusión, se adopten medidas que excluyen y marginan a tantos usuarios. La falta de previsión y sensibilidad por parte de las instituciones y de Adif es evidente y merece una rectificación inmediata. Exigimos soluciones urgentes y accesibles de verdad. No se puede sacrificar la movilidad de los más vulnerables en nombre del progreso. Un desarrollo que deja atrás a parte de la población no es progreso, sino retroceso. A quien corresponda