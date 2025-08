Y a las nueve saltó el riego el pleno concierto

Martes, 5 de agosto 2025, 09:22 Compartir

L.P. asistió el pasado domingo en el parque Cristina Enea al «Glad is The Day» y a las 21:00 h. captó un curioso momento, cuando en medio del concierto saltó el riego de los jardines que fue recibido con una gran ovación, es más, algunos aprovecharon para refrescarse. No cabe duda que en el ayuntamiento a alguien se le olvidó avisar de este pequeño detalle y desactivar el riego, por al menos un día, probablemente el que más gente concentra del año. Por cierto, sería de agradecer que se usaran los WC e incluso que pongan algunos más, eran cientos las personas haciendo sus necesidades entre los matorrales. A quien corresponda.