Un negocio privatiza las tardes del Miramar: «Tengo que pagar por pasar a mi casa»
Martes, 9 de diciembre 2025, 09:16
C.T. Un vecino del Antiguo dice que pasa a diario por el Palacio Miramar, a media tarde, desde hace años para ir a su casa, y ahora tiene que pagar por hacerlo. «Es cierto que tengo otros recorridos, pero me gusta pasar desde Miraconcha, por el Palacio de Miramar, hacia la calle Matía. Ahora han puesto unas luces y cobran 8 € desde las 17,30 de la tarde, por lo que para hacer el recorrido que hago todos los días tengo que pagar . El primer día me echaron para atrás. Eso es privatizar el espacio público en beneficio de unos pocos». A quien corresponda.