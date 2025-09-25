El Mirador se queda sin vistas por falta de mantenimiento

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:48 Compartir

F.U. escribe para denunciar la falta de un mantenimiento adecuado «como antaño» del Mirador del Duque de Baena. «Se trata de un lugar donde históricamente se contemplaba la bahía en todo su esplendor, eran cientos de personas los que los domingos de regatas o en Semana Grande acudían para ver los fuegos». «De un tiempo a esta parte la descontrolada vegetación ha dejado prácticamente sin vistas del lugar». «Sería impensable asomarse a la barandilla y no poder verla porque unos arbustos han crecido desmesuradamente por encima de la barandilla. Eso mismo ocurre en El Mirador del Duque de Baena, con un agravante, la zona de noche resulta peligrosa, este verano ha dormido gente y es un foco de suciedad y wc improvisado para quienes duermen en la zona aprovechando la tranquilidad del lugar. Por favor corten los arbustos y devuelvan las vistas a este privilegiado lugar». A quien corresponda.