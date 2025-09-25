Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A Quien corresponda

El Mirador se queda sin vistas por falta de mantenimiento

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:48

F.U. escribe para denunciar la falta de un mantenimiento adecuado «como antaño» del Mirador del Duque de Baena. «Se trata de un lugar donde históricamente se contemplaba la bahía en todo su esplendor, eran cientos de personas los que los domingos de regatas o en Semana Grande acudían para ver los fuegos». «De un tiempo a esta parte la descontrolada vegetación ha dejado prácticamente sin vistas del lugar». «Sería impensable asomarse a la barandilla y no poder verla porque unos arbustos han crecido desmesuradamente por encima de la barandilla. Eso mismo ocurre en El Mirador del Duque de Baena, con un agravante, la zona de noche resulta peligrosa, este verano ha dormido gente y es un foco de suciedad y wc improvisado para quienes duermen en la zona aprovechando la tranquilidad del lugar. Por favor corten los arbustos y devuelvan las vistas a este privilegiado lugar». A quien corresponda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  2. 2 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  3. 3

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  4. 4

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  5. 5

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  6. 6

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  7. 7 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  8. 8 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  9. 9

    El Grupo Hotusa adquiere el hotel Amara Plaza de San Sebastián
  10. 10

    Osakidetza incorporará psicólogos en cuatro ambulatorios de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Mirador se queda sin vistas por falta de mantenimiento

El Mirador se queda sin vistas por falta de mantenimiento