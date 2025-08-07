Miraconcha: «Nunca hemos tenido los jardines tan abandonados»

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:49 Compartir

F.U. vecino del Paseo Duque de Baena, hace referencia a la falta de mantenimiento de uno de las pocas zonas verdes del barrio, el lugar conocido como «El Mirador» «cada día con menos vistas por culpa del exagerado crecimiento de la vegetación, pero lo que más llama aún más la atención es el tiempo que pasa entre un corte y otro de hierba. Después de varias semanas, ayer vinieron a cortarla. En general en los barrios, también en el nuestro el mantenimiento urbano y la jardinería en particular ha empeorado muchísimo» . A quien corresponda