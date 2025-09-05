Mejor y más rápido en Osakidetza que en la privada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:56 Compartir

J.M. dice estar siendo tratado en los últimos años de una enfermedad que requiere seguimiento«. »Utilizo la farmacia, el servicio de reumatología, el de analítica y medicina preventiva y he comprobado que me atienden más rápido y mejor en Osakidetza que en un conocido hospital privado de la zona hospitalaria de Donostia. En la pública atienden el teléfono a la primera, en el privado te atiende una máquina con la que no hay forma de atenderse. La puntualidad en Osakidetza es absoluta, en la privada hay una colección de máquinas y protocolos que ralentizan la atención, por no hablar de la más de una hora que he tenido que esperar para un simple análisis de sangre. En definitiva bien por Osakidetza y sobre la privada, quien te ha visto y quién te ve«. A quien corresponda.