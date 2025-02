Marquesinas de bus con información confusa

Miércoles, 26 de febrero 2025, 08:32 | Actualizado 08:37h. Compartir

M.I. nos invita y proponer a realizar, el siguiente ejercicio, desde el desconocimiento inicial

Por poner un ejemplo, y me consta que hay más de uno, la información ofrecida por EKIALDEBUS, para su línea 08, es la siguiente: https://ekialdebus.eus/es/linea-e08-pasai-san-pedro-trintxerpe-donostia/.

Si reparamos en la imagen del recorrido, podemos observar, como viene reflejado una parada en la torre de Anoeta. En esa zona existen 2 marquesinas. Una enfrente a la torre de Anoeta y la otra algo más atrás, más cercana al Bar Sacha.

Si se quiere utilizar esa línea, ¿en qué marquesina tiene la parada, la línea 08?. Siguiendo la información facilitada por EKIALDEBUS, debería ser en la torre de Anoeta, es decir, en la marquesina que se encuentra enfrente a ella. Tal vez para ello, ante esta tesitura, sería más fácil, que en la marquesina existiera información al respecto. Pues nada de nada. Resulta que la marquesina «buena», la de la parada de este bus, que se toma como ejemplo, es la que no está enfrente de la torre y que también carece de la información correspondiente. Por cierto, si quieres que pare el bus, cuando te encuentras en tierra de nadie, entre 2 marquesinas, pues desconoces cuál es su parada, por falta de información, si no haces señas al conductor este no para. ¿Las marquesinas son exclusivas del Ayto. de Donostia y por ende de la empresa DBUS?. Si existen paradas compartidas, ¿las personas usuarias no tienen derecho a estar informadas de los servicios que allí confluyen?. ¿Cada empresa operadora debe disponer de sus propias marquesinas?. ¿Tan complicado es compartir la debida información en las marquesinas existentes?. Se pide a la ciudadanía que utilice los servicios públicos de transporte, y cuando lo hacemos, carecemos de la información necesaria para la utilización de los mismos. Ruego que con la mayor brevedad posible se subsane en tiempo y forma, esta carencia informativa.

Existen paradas con marquesinas que disponen de información, tanto de DBUS, como de LURRALDEBUS y EKIALDEBUS, y la pregunta es ¿por qué no todas las paradas compartidas no disponen de la información pertinente para las personas usuarias?.