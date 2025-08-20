Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A Quien corresponda

Lamentable estado de los baños de la playa de La Zurriola

Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:00

Maite denuncia «la situación vergonzosa de los baños de la playa de La Zurriola, situados en la zona de Sagüés, llenos de humedad, desconchado de paredes y roña». También está totalmente roñosa la barandilla del paseo y la bajada hacia la playa. Detalles que quizá no hace tantos años se cuidaban más. Son muchas las barandillas llenas de roña en plena temporada estival. No exportamos la mejor imagen. A quien corresponda.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  2. 2

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  3. 3 Cierran una tienda en San Sebastián en pleno concurso de acreedores
  4. 4 Zubimendi no se olvida de San Sebastián en Inglaterra: «Chuleta, cena en Rekondo y pelota vasca»
  5. 5 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  6. 6

    «Iñaki nos dio vida a los vecinos de Paiporta»
  7. 7 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  8. 8

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más
  9. 9

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  10. 10

    Fallece una menor y cuatro acompañantes resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Lamentable estado de los baños de la playa de La Zurriola

Lamentable estado de los baños de la playa de La Zurriola