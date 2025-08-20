Lamentable estado de los baños de la playa de La Zurriola

Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:00 Compartir

Maite denuncia «la situación vergonzosa de los baños de la playa de La Zurriola, situados en la zona de Sagüés, llenos de humedad, desconchado de paredes y roña». También está totalmente roñosa la barandilla del paseo y la bajada hacia la playa. Detalles que quizá no hace tantos años se cuidaban más. Son muchas las barandillas llenas de roña en plena temporada estival. No exportamos la mejor imagen. A quien corresponda.