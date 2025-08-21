Invadidos por los contenedores

Jueves, 21 de agosto 2025, 08:22 Compartir

I.V. comenta: «Entiendo que necesitamos contenedores de basura, pero ¿tienen que estar justo delante de nuestro portal en nuestra estrecha acera, la tan maltratada por el ayuntamiento calle Larramendi, cuando existen alternativas igual de eficientes?

Los bares de Reyes Católicos dejan enormes cantidades de cartones, botellas y basura que desbordan la capacidad de los contenedores, .los borrachos orinan alrededor, es un vertedero insalubre, por no hablar de un penoso escaparate de la cacareada área romántica.

Como alternativa, a pocos metros, tenemos dos manzanas enteras de edificios públicos , el Koldo Mitxelena y Correos. Por favor podrían desplazar allí los contenedores? En esas aceras no hay ningún portal de viviendas , y a la noche nadie sale perjudicado porque se invada esa acera en lugar de las aceras que están justo delante de los portales de viviendas.

También tienen la esquina de Prim con calle Fuenterrabia, tampoco hay portales en ese tramo de acera. Sirva la foto como ejemplo de la situación. Y aún puede ser peor.

Ya llevamos años soportando el tráfico de media ciudad por nuestra estrecha calle a causa del desvío de la calle San Martín. Y ahora esto. Por favor Ayuntamiento, muevan ficha. A quien corresponda