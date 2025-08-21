Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A Quien corresponda

Invadidos por los contenedores

Jueves, 21 de agosto 2025, 08:22

I.V. comenta: «Entiendo que necesitamos contenedores de basura, pero ¿tienen que estar justo delante de nuestro portal en nuestra estrecha acera, la tan maltratada por el ayuntamiento calle Larramendi, cuando existen alternativas igual de eficientes?

Los bares de Reyes Católicos dejan enormes cantidades de cartones, botellas y basura que desbordan la capacidad de los contenedores, .los borrachos orinan alrededor, es un vertedero insalubre, por no hablar de un penoso escaparate de la cacareada área romántica.

Como alternativa, a pocos metros, tenemos dos manzanas enteras de edificios públicos , el Koldo Mitxelena y Correos. Por favor podrían desplazar allí los contenedores? En esas aceras no hay ningún portal de viviendas , y a la noche nadie sale perjudicado porque se invada esa acera en lugar de las aceras que están justo delante de los portales de viviendas.

También tienen la esquina de Prim con calle Fuenterrabia, tampoco hay portales en ese tramo de acera. Sirva la foto como ejemplo de la situación. Y aún puede ser peor.

Ya llevamos años soportando el tráfico de media ciudad por nuestra estrecha calle a causa del desvío de la calle San Martín. Y ahora esto. Por favor Ayuntamiento, muevan ficha. A quien corresponda

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3 17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  4. 4

    Fallece una niña de un año y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  5. 5

    Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  6. 6 Â«Te vas a hinchar a correrÂ»: el aviso a Merino para que no fichara por este equipo cuando jugaba en la Real
  7. 7 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  8. 8

    Vecinos de Hendaia piden limitar los vuelos del aeropuerto de Hondarribia
  9. 9

    La desolación de una familia vasca en un pueblo de Palencia: «Hemos perdido la casa familiar en la que pasábamos los veranos»
  10. 10 Le llega la cuenta y al ver el ticket no se puede creer el precio de la cerveza: «Es una absoluta locura»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Invadidos por los contenedores

Invadidos por los contenedores