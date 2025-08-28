Intxaurrondo: Preocupados por los contenedores
Jueves, 28 de agosto 2025, 08:14
M.R. muestra su preocupación por la ubicación de los contenedores en Intxaurrondo y sus consecuencias. «Hace unas semanas quemaron unos contenedores que tenemos al lado de nuestros portales. No sé si ha sido por un descuido o queriendo. Sería de agradecer que nos quiten del lado de las casas de madera los contenedores, además a cinco metros tenemos otros». A quien corresponda
