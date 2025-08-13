Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:00 Compartir

Nerea nos dice que «En la playa durante los fuegos artificiales, 2 chicas del control de acceso han estado con el móvil y hablando entre ellas durante los fuegos artificiales sin dejar a los demás disfrutar de estos tranquilamente. Se les había comentado que por favor se separasen un poco para no molestar a los demás y ellas con un gesto despectivo se mantienen en el mismo sitio con el móvil, hablando entre ellas y riéndose. Desde el inicio hasta el final sin mirar atrás, mirando hacia los fuegos pero sin verlos. Y así llevamos desde el sábado, ya tres días viendo su mal comportamiento. Y espero que hoy no vuelva a ocurrir.

Lo único que solicito es que tengan un poco de respeto a la gente que estamos dos horas y media antes para poder disfrutar de los fuegos artificiales y espero que el responsable de que estas chicas estén allí les enseñe que hay que tener un poco de respeto a todas las personas que están intentando disfrutar de los fuegos. Me imagino que serán voluntarias pero eso no les da derecho a no dejar disfrutar a los asistentes. Si no les gustan los fuegos y se aburren que les coloquen en otro lugar«. A quien corresponda