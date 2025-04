Goteras en la nueva Estación del Norte de San Sebastián

Lunes, 14 de abril 2025, 09:03 Compartir

O.J. nos remite un vídeo de este pasado fin de semana, donde se aprecian goteras en la recién estrenada Estación del Norte de San Sebastián que fue inaugurada por las autoridades, con ministro incluido el pasado 17 de Febrero. Los usuarios que tenían que sortear las goteras para pasar por los tornos, miraban atónitos al techo. Es cierto que las obras no han terminado pero no es menos cierto que ya hay una parte operativa y quizá las goteras no son un buen síntoma de buena terminación. A quien correspnda