«Donosti_city» habla de los gamberros de Ulía. «Se arreglan, se limpian, pero los gamberros no quieren paneles de información en Ulía». Y es una pena, porque muchos donostiarras desconocen los encantos de este pulmón de la ciudad y no digamos quienes nos visitan. Y lo peor es que probablemente serán los mismos gamberros que hacen lo propio en otros parques; Aiete, Cristina Enea, Urgull, etc. A quien corresponda.