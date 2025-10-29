Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Falta iluminación: «Paso miedo cuando voy en moto»

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:39

I.H. escribe, soy una persona que voy en moto al centro todos los días y paso por Arzak y Jesuitas. Me siento en la obligación de denunciar que paso miedo por las mañanas cuando todavía es de noche cuando paso por ambos tramos, especialmente en Jesuitas. En estos dos tramos la velocidad general máxima es de 50, pero bien sabido que la gente circula fácilmente a 70-80 km/h, esto conlleva que ante la falta de luz de noche ambos puntos sean peligrosos para un motero o ciclista por su falta de visibilidad general. Yo como motero, paso miedo cuando cojo la curva de Jesuitas a 30 km/h y llevo un coche detrás circulando al doble de velocidad, tengo que mirar para atrás por si tengo que acelerar para no ser atropellado aunque me salte el radar de velocidad. Por favor iluminen adecuadamente ambos puntos con señales luminosas de velocidad ahora, no cuando pase una desgracia. Dado que el radar va a recaudar, gasten también en marcar estos dos puntos, ¿os es que así se recauda más?. A quien corresponda.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  2. 2

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  3. 3

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  4. 4 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  5. 5 El hernaniarra que frenó a Vinícius y evitó un combate con Lamine Yamal
  6. 6 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  7. 7 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  8. 8

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  9. 9 La curiosa ave que ha aparecido en la playa de La Concha de San Sebastián
  10. 10

    Ingresa en prisión tras intentar estrangular a su expareja en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Falta iluminación: «Paso miedo cuando voy en moto»

Falta iluminación: «Paso miedo cuando voy en moto»