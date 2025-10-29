Falta iluminación: «Paso miedo cuando voy en moto»
I.H. escribe, soy una persona que voy en moto al centro todos los días y paso por Arzak y Jesuitas. Me siento en la obligación de denunciar que paso miedo por las mañanas cuando todavía es de noche cuando paso por ambos tramos, especialmente en Jesuitas. En estos dos tramos la velocidad general máxima es de 50, pero bien sabido que la gente circula fácilmente a 70-80 km/h, esto conlleva que ante la falta de luz de noche ambos puntos sean peligrosos para un motero o ciclista por su falta de visibilidad general. Yo como motero, paso miedo cuando cojo la curva de Jesuitas a 30 km/h y llevo un coche detrás circulando al doble de velocidad, tengo que mirar para atrás por si tengo que acelerar para no ser atropellado aunque me salte el radar de velocidad. Por favor iluminen adecuadamente ambos puntos con señales luminosas de velocidad ahora, no cuando pase una desgracia. Dado que el radar va a recaudar, gasten también en marcar estos dos puntos, ¿os es que así se recauda más?. A quien corresponda.