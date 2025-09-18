Exterior de un local del Centro de San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:45 Compartir

Oinhana, llama la atención por lo que considera un «estado y uso indebido» de un local comercial de calle Fuenterrabía de San Sebastián. «Presenta un estado de notable deterioro y parece estar siendo utilizado como almacén en lugar de cumplir con el uso comercial correspondiente. La fachada y los cristales del establecimiento se encuentran sucios, con grafitis y carteles pegados, lo que genera un importante impacto negativo en la imagen de la zona. Considero que esta situación vulnera la normativa relativa al mantenimiento de locales y al uso autorizado de los mismos, además de afectar a la convivencia y estética del entorno urbano. Por todo ello, solicito que se adopten las medidas oportunas para exigir a la propiedad el adecuado mantenimiento y uso del espacio». A quien corresponda.