Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El fiscal general ordena investigar las «graves violaciones» en Gaza y apunta al genocidio
A Quien corresponda

Exterior de un local del Centro de San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:45

Oinhana, llama la atención por lo que considera un «estado y uso indebido» de un local comercial de calle Fuenterrabía de San Sebastián. «Presenta un estado de notable deterioro y parece estar siendo utilizado como almacén en lugar de cumplir con el uso comercial correspondiente. La fachada y los cristales del establecimiento se encuentran sucios, con grafitis y carteles pegados, lo que genera un importante impacto negativo en la imagen de la zona. Considero que esta situación vulnera la normativa relativa al mantenimiento de locales y al uso autorizado de los mismos, además de afectar a la convivencia y estética del entorno urbano. Por todo ello, solicito que se adopten las medidas oportunas para exigir a la propiedad el adecuado mantenimiento y uso del espacio». A quien corresponda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  2. 2 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  3. 3 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  4. 4

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6 «El incremento de delitos es una realidad en Donostia, pero es irresponsable poner en cuestión el papel de la Ertzaintza»
  7. 7 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  8. 8

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual
  9. 9 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»
  10. 10 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Exterior de un local del Centro de San Sebastián

Exterior de un local del Centro de San Sebastián