Las escaleras de Lizardi en Intxaurrondo presentan un estado lamentable

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:05 Compartir

D.N. denuncia el estado en que se encuentran las escaleras de Lizardi en Intxaurrondo «Es lamentable y de país tercermundista el estado de suciedad en que se encuentran estas escalera mecánicas, que no se han limpiado en años y están cubiertas de pinturas, basura y barro, cuestión que parece que es de recibo en barrios bajos, a la vista de la ausencia total de mantenimiento de este mobiliario urbano. Se va a proponer una limpieza vecinal para contrarrestar la desidia de los servicios municipales y demostrar que los vecinos también sabemos reaccionar ante esta situación .Y de paso, muchas gracias a los responsables de esta situación, ya nos acordaremos cuando votemos». A quien corresponda.