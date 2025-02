Enredados con el euskera y la administración

Lunes, 24 de febrero 2025, 08:47 Compartir

D.B. nos envía este escrito para el departamento de Educación del Gobierno Vasco

El euskera es lengua vehicular para todas las administraciones vascas. Todos los ciudadanos vascos, a estas alturas, tenemos bien claro que esto es así y si queremos trabajar para la administración pública vasca tenemos que demostrar nuestro dominio del citado idioma. También es bien sabido, la ingente cantidad de dinero que el gobierno vasco dedica a euskaldunizar a la ciudadanía.

En mi caso particular, llevo años estudiando euskera en diferentes euskaltegis tanto públicos como privados. Pero este año debido a cargas familiares (tengo 3 hijos y trabajo), se me hace muy difícil acudir a los euskategis y he decidido estudiar por libre y matricularse solamente para realizar el examen nivel C1.

Mala decisión parece ser. Para tal fin, este año, el Gobierno Vasco ha abierto matriculación del 2 al 10 de febrero. El día 3 de febrero quise matricularme, pero ya era tarde, no había sitio en ninguna escuela oficial de idiomas de Euskadi para matricularse. Vamos que no puedo realizar el dichoso examen, otro año será, o no.... Entiendo que no se han ofertado las suficientes plazas para cubrir las necesidades de la ciudadanía. Encima no contento con esto van y no respetan el plazo que ellos mismos han impuesto para formalizar la matrícula. Es decir, la gestión de la matriculación es por orden de llegada, vamos como pillar entradas para AC/DC.

Otras comunidades como Navarra, si hay más demandantes que plazas, realizan un sorteo para decidir quién puede realizar el examen, procedimiento que sin ser la panacea de la justicia por lo menos mejora el caso de Euskadi

Me dirijo a los responsables de las escuelas oficiales de idiomas de Euskadi para que tengan en cuenta que sus decisiones tienen un serio impacto en ciudadanos que simplemente queremos demostrar lo que las mismas instituciones nos exigen, en este caso, un dominio concreto de euskera. Paro claro, si has llegado 5 minutos tarde a la taquilla te quedas sin entrada de AC/DC, verdad!

Para terminar, quisiera clarificar 3 puntos: Ustedes saben cuantas plazas libres se necesitan para cubrir las necesidades de los ciudadanos, ya que supongo, que tendrán un histórico de cuanta gente solicita matricularse, sino es así, mal vamos.

Si no pueden ofrecer un número de plazas decente, por favor no ofrezcan tal servicio. Quiero pensar que su apuesta es por ofrecer, sobre todo plazas presenciales. Pues apuesten por ello, pero no saquen a concurso matriculación libre cuando saben de sobra que muchos estudiantes se van a quedar fuera.

Si aun y todo están empeñados en ofrecer un número de plazas libres insignificantes de euskera, por favor cambien la gestión de aceptación de matrículas. Es decir, si anuncian que el plazo de matriculación es del 2 al 10 de febrero, no puede ser que si en unas horas se han cubierto las plazas no se pueda realizar la matrícula. Por los menos dejen todo el plazo que han anunciado y luego por sorteo adjudiquen las plazas.

Para concluir, a muchos de nosotros se nos exige un dominio del euskera, pero para ello tenemos que aprobar ciertos exámenes, pero cómo los vamos a aprobar si no podemos ni realizarlos.

Eso sí, el Gobierno Vasco sacará mucho pecho y anunciará a bombo y platillo que ha adjudicado no sé cuántos millones de euros para euskaldunizar a sus queridos compatriotas. Pero yo y muchos en mí misma situación no vemos esos millones por ninguna parte dada la lastimera gestión de la matriculación por libre en euskera.