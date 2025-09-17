Durmiendo en los jardines de la Calle San Martín de Donostia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:19 Compartir

P.B. denuncia la existencia de al menos una persona durmiendo entre los arbustos de la céntrica calle San Martín de San Sebastián en su proximidad con Árbol de Gernika, de tolerarse este asunto y por el efecto llamada, podría darse un nuevo asentamiento en pleno centro de la ciudad. A quien corresponda.