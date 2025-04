Dos semanas sin recoger la basura en Loiola

Miércoles, 30 de abril 2025, 08:20 Compartir

En las últimas semanas, estamos recibiendo numerosas quejas de la falta de recogida de basura en particular en algunos barrios de San Sebastián. . I. G. nos remite varias fotografías indicando que durante al menos dos semanas han estado sin recoger la basura en la calle Sierra de Aralar, del barrio de Loiola «Un riesgo de foco de infección para comercios y vecinos del barrio. El ayuntamiento tiene notificación pero no ha hecho nada todavía». Esperemos que para cuando quede publicado la basura se haya recogido y que situaciones similares no se produzcan en el futuro. A quien corresponda.