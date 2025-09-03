Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A Quien corresponda

Donostia. «A vehículos extranjeros no denuncian, a los de aquí sí»

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:26

J.A. denuncia lo que ocurre a diario en la zona 1-4, Paseo Beloka, donde no se respeta la zona de aparcamiento para residentes pero se denuncia de forma desigual. En la misma calle, el mismo día y a la misma hora, un vehículo con matrícula española tenía denuncia, una autocaravana que obviamente no es residente, sin denuncia. «Es un insulto al ciudadano que paga sus impuestos, con permiso del alcalde». A quien corresponda.

