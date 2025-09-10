Domingo de regatas en la Parte Vieja

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:08 Compartir

L.M. envía una fotografía de la calle San Juan de la Parte Vieja de Donostia del pasado domingo, primer domingo de regatas. «Una vez más las bolsas de basura se acumulan en las calles a plena luz del día. No sé cual es el motivo y realmente no me importa, lo que no puede ser, no puede ser, porque los hosteleros las sacan cuando no deben, porque el ayuntamiento no las recoge a tiempo...por lo que sea, pero la imagen y si hace calor el olor, es un horror». A quien corresponda