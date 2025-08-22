Desordenados escenarios festivos en San Sebastián

Viernes, 22 de agosto 2025, 08:14 Compartir

V.E. nos dice «Las fiestas de San Ignacio en Amara Viejo se celebran del miércoles 30 de julio al domingo 3 de agosto, tuvieron este año un escenario (no el de siempre) situado en medio de la plaza. El monstruo metálico está desde hace 15 días sin tocarse, empezando a vivir personas sin techo bajo su estructura. Los niños que juegan en la plaza lo utilizan ya como un elemento de juego (muy peligroso).

Vas leyendo y tirando del hilo y llegas a que la empresa responsable para el montaje y desmontaje. No es el proveedor habitual porque el ayuntamiento (en este caso Festak) ha decidido ir a contactar con otro proveedor, el mismo que ha dejado sin montar un escenario en fiestas de Portugalete y otro en Abandoibarra en las fiestas de semana grande de BIlbao. Ni siquiera es un proveedor guipuzcoano sino de Basauri. Así se las gasta nuestro querido ayuntamiento, contratando a una empresa que actúa de forma auténticamente desastrosa dejando pufos por toda la CAV.

Si no fuera poco, Easo no es la única plaza que tiene este desasosiego: En gros se suspendió un día de fiesta por retraso en la entrega.

En el Kursaal lleva habitando vallado y escenarios de forma sistemática desde el 15 de julio (da pena pasar por la plaza de las enfermeras).

La constitución con martillazos y golpes a las 10 de la noche porque no llegan a las entregas ni a las retiradas del material en los plazos necesarios.

¿Como puede el Ayuntamiento contratar a esta gente? No pagamos suficientes impuestos? . A quien corresponda