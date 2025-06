Las complicadas gestiones bancarias

Miércoles, 4 de junio 2025, 09:24 Compartir

Desde Barcelona escribe S.C. «Llevo tres meses intentando pagar un recibo del seguro del hogar y cerrar una cuenta en Kutxabank, y lo único que he recibido por su parte es una total falta de atención. En la oficina, donde el trato no es el debido en absoluto, rozando en ocasiones la altanería, se me negó desde el principio la posibilidad de cerrar la cuenta independientemente de que pagara por completo el seguro contratado. Algo a todas luces inadmisible. Desde el supuesto servicio de atención al cliente, que solo atiende y responde por correo electrónico, en tres meses me han contestado una única vez, a pesar de que he enviado numerosos mensajes. A día de hoy, tres meses después de mi primera solicitud, sigo perdiendo el tiempo intentando que se solucione y teniendo que aguantar que desde la oficina se me recuerde que se siguen generando gastos por mantenimiento de cuenta. Una cuenta que no quiero mantener. Raya en locura. Me parece una auténtica vergüenza que una entidad financiera de esta magnitud trate así a sus clientes, sin ofrecer soluciones ni mostrar el más mínimo interés. ¿Tan difícil es atender a una persona que simplemente quiere pagar lo que debe y cerrar una cuenta?. Es indignante que seamos nosotros, los clientes, quienes tengamos que insistir durante meses para resolver un trámite tan básico. Espero que este escrito sirva al menos para que otros usuarios estén prevenidos y, quizás, para que desde la entidad reflexionen sobre su forma de tratar a quienes confían en ellos. A quien corresponda.