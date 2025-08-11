El caos de tráfico del Centro de San Sebastián
Lunes, 11 de agosto 2025, 07:59
B.A. se queja de la situación del tráfico en San Sebastián, sobre todo ahora en verano y en el centro de la ciudad. «El estado del tráfico en la calle Zubieta antes de llegar a Easo a la altura del Hotel de Londres es un caos. Autobuses circulando continuamente, un solo carril debido a las obras interminables, en pleno verano con la ciudad llena de turistas... habría que ir pensando en otras alternativas.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.