A Quien corresponda

El caos de tráfico del Centro de San Sebastián

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:59

B.A. se queja de la situación del tráfico en San Sebastián, sobre todo ahora en verano y en el centro de la ciudad. «El estado del tráfico en la calle Zubieta antes de llegar a Easo a la altura del Hotel de Londres es un caos. Autobuses circulando continuamente, un solo carril debido a las obras interminables, en pleno verano con la ciudad llena de turistas... habría que ir pensando en otras alternativas.

Espacios grises

