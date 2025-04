Las «otras» barandillas de Donostia

Martes, 1 de abril 2025, 08:47 Compartir

K.O. habla del mantenimiento, a su juicio, deficiente de las numerosas barandillas, que además de la de La Concha, tiene Donostia. «Si no es la barandilla de la Concha, no importa. Hoy por hoy tiene Donosti centenares de barandillas descuidadas, rotas, mal pintadas y roñosas; algunas al borde del mar y otras en el interior. Por no hablar del estado en la que se encuentran las situadas en los barrios de San Sebastián, de un tiempo a esta parte el mantenimiento urbano de la ciudad ha empeorado notablemente». A quien corresponda.