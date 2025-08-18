Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

«El baño en La Zurriola es para quien paga»

Lunes, 18 de agosto 2025, 09:16

Ander, habitual bañista de la playa de La Zurriola, traslada su queja y preocupación sobre el reparto de espacio entre surfistas (cursos) y bañistas. «Gran porcentaje de la playa se la llevan los surfistas, incluso en zonas de poco oleaje, mientras que a los bañistas nos acotan 20 metros de playa con el consiguiente amontonamiento de gente. El baño en La Zurriola es para quien paga (por los cursos... claro). Como sardinas en lata». A quien corresponda

