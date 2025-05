El Ayuntamiento de San Sebastián no sabe, no contesta

Jueves, 22 de mayo 2025, 08:48 Compartir

La plaza Ricardo Izaguirre de Amara, es «insalubre y cuando hace calor huele mal, los niños y niñas juegan con ese agua putrefacta», es la denuncia de I.T. que lleva tiempo intentado no sólo que la reparen, sino que le hagan caso en las respectivas áreas del Ayuntamiento de San Sebastián. «Solicitamos una cita previa presencial, dado que otros intentos no han surtido efecto alguno. La cita en salud y medio ambiente, de Easo 43, nos dicen que no saben nada. Hemos llamado a los diferentes teléfonos, hemos puesto una reclamación en el buzón de atención ciudadana, a la que no nos han contestado, hemos escrito a El Diario Vasco. nos dicen que vayamos a servicios de mantenimiento y limpieza diaria, vamos allí y nos derivan a servicios urbanos, donde nos dicen que no tienen atención al público, nos dicen que conocen nuestro problema pero que con todo lo que ha llovido no pueden hacer nada. Les decimos que ese charco lleva más de un año. Lo niegan. Trato desagradable y tono agresivo, nos maltrataron, nos tachan de mentirosas como si lo que decimos no fuera cierto. A quien corresponda.