A Quien corresponda

El Ayuntamiento de Irún no contesta

Viernes, 29 de agosto 2025, 08:56

M. R. vecina de Irún quiere trasladar un problema de movilidad que afecta a muchos vecinos de la ciudad fronteriza. «Hace más de un mes envié un correo electrónico al Ayuntamiento de Irún informando sobre la eliminación de varias plazas de aparcamiento en nuestra zona. Sin embargo, seguimos pagando la misma tarifa, no se han habilitado nuevas plazas y, lo más grave, no he recibido ningún tipo de respuesta por parte del Ayuntamiento, ni por correo ni por ninguna otra vía.

Esta falta de comunicación y de soluciones me parece inaceptable, ya que afecta directamente al día a día de los residentes. A quien corresponda.

