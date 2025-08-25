Atotxa: Se lava en calzoncillos en una fuente a plena luz del día

Lunes, 25 de agosto 2025, 08:27 Compartir

G. S. vecino del Paseo Duque de Mandas, nos remite un vídeo en el que se puede ver, a plena luz del día a una persona en calzoncillos lavándose con jabón a plena luz del día. «Llamé a la guardia municipal, pero no les debe parecer suficientemente importante la última moda. ¿Qué más tenemos que aguantar los vecinos?. En las últimas semanas coincidiendo con nuevas »cenas solidarias«, se ha vuelto a notar un aumento de gente ajena al barrio que ni está en las mejores condiciones, ni se les espera. El otro día, también a plena luz del día, un grupo de ciudadanos de diferentes nacionalidades protagonizaron una multitudinaria pelea hasta que fue disuelta por la policía, quienes nuevamente han reforzado el patrullaje por el barrio» . A quien corresponda