«En Amara estamos sin luz»

L.E. escribe desde la calle Javier Barkaiztegi para denunciar que llevan varios días sin luz. «Estamos sin luz en Javier Barkaiztegi, parte de Carlos I y otras calles de la zona, hemos llamado al ayuntamiento pero seguimos igual, quizá anunciándolo en »A quien corresponda«, nos hacen más caso. Se rumorea por el barrio que ha sido debido a las obras del metro, cualquier cosa, porque vaya meses de molestias que llevamos». A quien corresponda.