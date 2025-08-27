Amara: «Una chapuza de instalación»

Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:30 Compartir

C.R. vecina de Amara, denuncia la chapuza que han hecho para instalar las nuevas farolas de la Plaza Baldomero Anabitarte «son unos mojones de cemento. Es una obra propia de cualquier país tercermundista. No contentos con reubicar el parque infantil a otro lugar en la plaza y dejar en el suelo los restos del parque anterior, ahora embellecen la plaza aún más con esta fantástica obra típica del tercer mundo». A quien corresponda