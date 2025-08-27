Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A Quien corresponda

Amara: «Una chapuza de instalación»

Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:30

C.R. vecina de Amara, denuncia la chapuza que han hecho para instalar las nuevas farolas de la Plaza Baldomero Anabitarte «son unos mojones de cemento. Es una obra propia de cualquier país tercermundista. No contentos con reubicar el parque infantil a otro lugar en la plaza y dejar en el suelo los restos del parque anterior, ahora embellecen la plaza aún más con esta fantástica obra típica del tercer mundo». A quien corresponda

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4 El restaurante venezolano que se esconde en un polideportivo de San Sebastián: «Muchos donostiarras vienen a probar la arepa»
  5. 5 La astronómica cifra de traspaso que el Bayer puede abonar por Equi Fernández, pretendido por la Real Sociedad
  6. 6

    La Real Sociedad pretende a Carlos Soler
  7. 7

    La espectacular ola de Belharra aparece por sorpresa en la costa de Urruña
  8. 8 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  9. 9 La imprudencia de acercarse demasiado al espectáculo de las olas en pleno temporal en Gipuzkoa
  10. 10 Álber Vázquez, escritor: «Mi padre es pensionista y gana más que mi hija doctora»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Amara: «Una chapuza de instalación»

Amara: «Una chapuza de instalación»