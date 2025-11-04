«El sistema híbrido de energía Fotovoltaica es el más demandado porque Permite consumir, almacenar y vender»

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:53 Compartir

Nacida hace cuatro años y con sede en Martutene (Donostia), Instalaciones Lagunak es una empresa joven pero experimentada, dado que sus socios fundadores, Pedro Gómez y Marcos Vallejos, acumulan varias décadas de experiencia en el sector de la electricidad y las telecomunicaciones.

¿Qué momento vive la instalación de energías renovables?

Se está recuperando. Hubo un gran 'boom' cuando se lanzaron las ayudas europeas al autoconsumo a través de los fondos FEDER, pero llegó un momento en el que estos incentivos se redujeron drásticamente y, con ello, las peticiones de instalación.

¿Cuál es el tipo de energía renovable más demandado?

Sin duda, la energía fotovoltaica. El 99 % de las instalaciones que realizamos en Gipuzkoa es de este tipo, lo que conocemos como paneles solares, y son la elección predominante tanto en la pequeña y mediana empresa como a nivel individual, de usuario final.

¿Qué motivación presenta quienes deciden apostar por las energías renovables? Muchos lo hacen por conciencia ecológica, pero la inmensa mayoría esgrime motivos económicos, buscando una inversión que permita abaratar la factura eléctrica a medio- largo plazo. En el caso de las empresas, además, se trata de dar uso a un espacio inhábil y de reducir su huella de carbono como cumplimiento de los requisitos establecidos en ciertas licitaciones.

Pero dar el paso no siempre es fácil...

Nos llegan muchas quejas relacionadas con la burocracia del proceso, reclamando mayor facilidad y agilidad en la consecución de los permisos, las ayudas, etc. Es una pena porque vemos que, poco a poco, más gente está concienciada y quiere dar el paso, pero necesitan facilidades y no trabas.

Pongamos el foco en la energía fotovoltaica. ¿Qué opciones y fórmulas ofrece?

Si antes la energía fotovoltaica era sota, caballo y rey, hoy día es un universo inmenso que ofrece un amplio espectro de posibilidades para adaptarse a todas las necesidapuntual des. Se pueden distinguir cuatro opciones. Un primer modelo de consumo directo por el que, según se genera energía en las horas de sol, esa misma se consume. Otra variante permite generar energía, consumir lo necesario y descargar el excedente a la red, recibiendo una compensación económica de las operadoras. Una tercera opción es convertirse en operador de energía y sacar rédito económico de esa energía generada y descargada a la red. Por último, está el sistema híbrido, en el que entra en juego el almacenamiento a través de las baterías de iones de litio. Es el más demandado en hogares, dado que permite tanto consumir en tiempo real, como almacenar y vender.

¿Qué otro tipo de energía trabajan?

Últimamente hemos percibido un auge importante en la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. No cabe duda de que la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones en Irun y San Sebastián ha contribuido a ello. En cuanto a energías renovables, a nivel de territorio la eólica es residual y la aerogeneración apenas tiene fuerza; sí que hemos realizado de forma necesidapuntual algún proyecto de climatización mediante geotermia y captación subterránea.

¿Cómo trabaja Instalaciones Lagunak?

Nuestro valor diferencial es que ofrecemos un trato personal. Cuando nos llaman, hablan con nosotros directamente y no con máquinas u operadoras que te derivan de una extensión a otra. Además, desde el primer contacto ofrecemos una atención integral. Va un profesional a tu casa o negocio y se hace un estudio y proyecto completo y personalizado; y, en caso de aceptarse, nos encargamos de todo para que el cliente no tenga que preocuparse por nada.

Es una empresa implicada en proyectos destacados a nivel territorial…

Así es. Uno de los hitos más recientes ha sido realizar la conexión del ordenador cuántico IBM Quantum System Two ubicado en Ikerbasque. Además de esto, estamos realizando las telecomunicaciones de las estaciones de tren de Atotxa e Irun y, recientemente, hemos culminado la reforma del Mercado San Martín.

Siguiendo con la actualidad, el pasado mes de abril tuvo lugar ese gran apagón. ¿Qué repercusión ha tenido en su actividad?

A raíz de ese suceso recibimos un montón de consultas de personas preocupadas por el tema, incluso ahora que sobrevuela el rumor de que existe el riesgo de que vuelva a ocurrir este invierno por las fluctuaciones en la red eléctrica. La gente tiene miedo a quedarse sin luz y realizamos proyectos para, en caso de que ocurra, poder seguir teniéndola. Porque vivir a oscuras, sin electricidad, es algo terrible. Ya lo vimos de primera mano con la dana de la Comunidad Valenciana.

Háblennos de esa experiencia como voluntarios en la dana...

Había pasado un mes de las inundaciones pero seguíamos viendo en qué condiciones estaban y decidimos cerrar durante unos días para, a través de un grupo organizado de electricistas de todo el Estado, trasladarnos a las zonas afectadas y restaurar la red eléctrica en hogares y comercios a pie de calle. Fue una experiencia durísima. No olvidamos esas caras que vieron, más de un mes después, encenderse una bombilla. Nos fuimos con el bolsillo vacío, pero con el corazón lleno.

Por último, ¿cómo vislumbran el futuro?

Es un sector que goza de buena salud porque cada vez necesitamos más energía, estar más conectados... La demanda va en auge tanto en el ámbito de la electricidad como de las telecomunicaciones. Como principal reto está la falta de profesionales. No le vemos explicación porque ser 'chispas' es un oficio muy bien valorado, que ofrece sueldos muy competitivos, y en el que no va a faltar trabajo nunca.

