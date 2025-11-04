Un nuevo horizonte en el ámbito del empleo

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:34 Compartir

Las energías renovables van a jugar un papel fundamental en el futuro que nos espera. La apuesta por ellas diseñará un nuevo mundo más verde y justo y esto llegará a todos los ámbitos de nuestra sociedad. Y, obviamente, el empleo no quedará excluido de este nuevo mundo, al que la transición energética promete incorporar millones de puestos de trabajo en todo el mundo.

Según la Agencia Internacional de las Energías Renovables, este sector dio empleo a 13 millones de personas el año pasado y se estima que multiplique por cuatro esta cifra para 2050.

Pero, ¿qué es el empleo verde? ¿qué perfiles profesionales requerirá? En primer lugar, habrá que resaltar que el empleo verde no se limita a instalar paneles sola- res o turbinas eólicas. Hay puestos trabajo relacionados con las energías renovables en investigación científica, en política, en formación medioambiental, en ingeniería, en gestión de datos…

Ingenieros

Probablemente, uno de los sectores sobre los que más impacto tendrán las energías renovables durante los próximos años será la ingeniería. Obviamente, ya se está notando, pero los parques de generación renovables requieren de ingenieros de energía solar o eólica, técnicos de mantenimiento de parques renovables, diseñadores de microrredes para las comunidades energéticas…

Expertos en digitalización

La inteligencia artificial jugará un papel fundamental en el control de las energías renovables, pero también en el estudio y programación de la eficiencia energética de los hogares y las empresas. Por eso, serán necesarios millones de personas que diseñen programas de análisis de datos energéticos enfocados a optimizar la producción y el consumo de energía. Asimismo, habrá que desarrollar softwares para redes inteligentes y blindar todo lo relativo a ciberseguridad para limitar al máximo las vulnerabilidades de las infraestructuras críticas.

Este sector dio trabajo a 13 millones de personas en 2024; en 2050, serán 50 millones de trabajadores

Gestorías Medioambientales

El cumplimiento de la legislación medioambiental por parte de las empresas cada vez exige una mayor planificación de cada aspecto relacionado con la sostenibilidad. Con lo que ya hace tiempo que existen, e irán a más, gestorías y consultorías de sostenibilidad que ofrezcan asesoramiento a las empresas para reducir su huella de carbono, impulsar las políticas medioambientales entre los trabajadores que contribuyan a que la empresa pueda estar dentro de los parámetros de emisiones que la ley le exige.

Formadores

Todas las profesiones anteriormente detalladas necesitarán infinidad de profesionales, que, obviamente, deberán ser formados por docentes expertos en la materia, con lo que la formación en torno a las energías renovables y a la sostenibilidad ofrecerá también puestos de trabajo. Hablamos de formadores en transición energética, comunicadores ambientales que traduzcan la ciencia en mensajes claros, expertos en políticas energéticas y justicia climática que puedan asesorar en diferentes instituciones.

La dignidad como base

La transición energética es sostenibilidad y la sostenibilidad debe ser algo a salvaguardar en todos los sentidos. También en el económico. Por eso, es importante predicar con el ejemplo y que los empleos que se generen como consecuencia de esta revolución sostenible y energética sean dignos y permitan que las personas que se empleen en esta faceta puedan aspirar a tener una vida en condiciones.