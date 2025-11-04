Movilidad eléctrica: Hay un plan y se está llevando a cabo

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:31 Compartir

La movilidad eléctrica vive un momento crucial a nivel nacional: las ventas y matriculaciones han aumentado de forma considerable durante el primer semestre de 2025 y en septiembre mantuvieron ese repunte; las infraestructuras de recarga están en expansión y los apoyos institucionales siguen siendo fi rmes; los objetivos en el medio plazo siguen siendo ambiciosos, pero hay una serie de retos y desafíos que deben ser superados para alcanzar esas metas. No es un 'ahora o nunca', pero sí es cierto que las bases que se pongan en estos meses marcarán el desarrollo de una industria y el fomento de una forma de movilidad esenciales para el devenir del planeta. Existen varios tipos de energías renovables que nos pueden permitir vivir al margen del petróleo, el gas y demás combustibles fósiles mucho más contaminantes. Están en distintas fases, pero las energías renovables se presentan como una sólida alternativa no solo para el futuro, sino también para el presente.

Para contextualizar con cifras el panorama de la movilidad sostenible en España, basta con señalar que durante los seis primeros meses de 2025 el crecimiento de los vehículos eléctricos y enchufables fue muy notable y, de hecho, los primeros crecieron en torno a un 80 %, cifras desconocidas en este segmento del mundo del motor. Los conductores entienden que el futuro de la movilidad pasa por una fórmula más sostenible y son seducidos tanto por los nuevos modelos de vehículos que salen a la venta como por las ayudas vigentes para adquirirlos. Además, de un tiempo a esta parte ya no se percibe la movilidad eléctrica o híbrida como una imposición, sino que hay predisposición a adoptarla. En cualquier caso, la implantación de zonas de bajas emisiones en las ciudades y otro tipo de restricciones hacia algunos vehículos de combustión también ha tenido incidencia, sin duda alguna, en ese incremento de las ventas.

Este auge ha venido también acompañado de una apuesta por desarrollar las infraestructuras de recarga, que están en plena expansión. De acuerdo con algunas informaciones, en el primer trimestre del año crecen en un 20 % y se cuentan con aproximadamente 88 puntos de carga por cada 1.000 vehículos eléctricos, cuando la media de la Unión Europea es de 75.

Los seis primeros meses de 2025 han sido muy buenos en España en ventas

Eso sí, solo se ha alcanzado el 10 % del objetivo para 2030, los 5,5 millones

En el buen camino

El objetivo marcado para 2025 en España señalaba que había que alcanzar los 540.000 vehículos eléctricos y en la actualidad estos están en torno a los 600.000 y supera ya el 1,5 % de los vehículos matriculados en circulación. Eso sí, el objetivo para 2030, es decir, para dentro de tan solo cinco años es, de acuerdo con el Informe sobre la Movilidad Eléctrica en España de Etecnic, que los vehículos eléctricos sumen 5,5 millones, por lo que en la actualidad únicamente se habría alcanzado el 10 %. Cabe señalar también que Madrid es la región que más contribuye, seguida por Catalunya, Baleares, Canarias y País Vasco. Por otro lado, Extremadura, Ceuta y Melilla, Castilla y León y Galicia están a la cola.

Ampliar El aumento de los puntos de carga es fundamental para este sector.

Además de acabar con esos desequilibrios territoriales, habrá que superar una serie de obstáculos en un camino que parece ser el bueno. Un importante cuello de botella son las infraestructuras de recarga, porque podría decirse que es una red insuficiente y también mal distribuida. Así, en España, el 60 % de los puntos están concentrados en Madrid, Catalunya, Comunidad Valenciana y Andalucía, mientras que las zonas rurales de la 'España vaciada' no ofrecen los puntos de recarga suficientes, por lo que no es sencillo apostar por el uso de la movilidad electrificada fuera de las ciudades. Además, son escasos en casi todos los lugares los puntos de carga rápida (no llegan al 20 %), que son los más útiles sobre todo en viajes largos. A todo ello hay que añadir que según la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico la instalación de un punto de recarga, entre gestiones administrativas y concesión de licencias, puede superar el plazo de un año.

Por otro lado, aunque es un mercado cada vez más competitivo, porque de un tiempo a esta parte son muchos los modelos que están llegando, lo cierto es que los coches eléctricos son más caros (entre 6.000 y 10.000 euros, según los expertos) que sus equivalentes en combustión, que los incentivos fiscales en España son muy reducidos en comparación con los que pueden obtenerse en otros países y que la gestión de las ayudas depende también de las comunidades autónomas. Además, tampoco existe ninguna certeza respecto a cómo va a ser el mercado de segunda mano de este tipo de vehículos, es decir, no se conoce bien cuál es la depreciación en este segmento ni la vida útil que en realidad tendrán las baterías.

Una industria en reconversión

Son prácticamente todas las marcas de automoción que se han subido a la movilidad sostenible y también hay algunas que han llegado a nuestros mercados con ella como principal apuesta. No obstante, no se puede olvidar que esta reconversión implica a su vez muchos retos como la dependencia tecnológica de otros proveedores (sobre todo en cuestión de baterías), una industria auxiliar que no está completamente desarrollada o una reorganización interna, ya que la producción de coches eléctricos requiere menos piezas y, consecuentemente, una menor mano de obra en la cadena.

Los vehículos electrificados casi duplicaron sus ventas en septiembre

Las buenas sensaciones que ofrece la movilidad sostenible quedan ratificadas con los números, ya que, al menos en España, se está viviendo un verdadero 'boom' en lo que a ventas y matriculaciones de vehículos electrificados (tanto los cero, es decir, 100 % eléctricos, como los híbridos enchufables) con incrementos que llegan a duplicarse y que se extienden además a todo tipo de vehículos (turismos, dos ruedas, comerciales e industriales).

Así, el pasado mes de septiembre, último del que se tienen datos, las matriculaciones de turismos 100 % eléctricos alcanzaron las 11. 913 unidades, lo que representa un incremento del 60,1 % en septiembre, mientras que el acumulado en 2025 ha crecido un 76,7 %, yéndose hasta las 88.252 unidades, siempre de acuerdo con los datos ofrecidos por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam). Las matriculaciones de vehículos electrificados subieron durante el mes de septiembre un 96,8 % (22.781 unidades), destacando que los vehículos híbridos enchufables registraron un incremento del 162,8 % durante el mes de septiembre, llegando a sumar 10.868 unidades. En el acumulado, su incremento es del 111 %.