Motoras de la Isla lidera la movilidad marítima sostenible en Donostia con un sistema híbrido pionero

La historia de Motoras de la Isla comienza en 1942 con Julián Isturiz, fundador de esta empresa familiar hoy en día consolidada como una referencia en la navegación marítima local que combina tradición, innovación y un compromiso creciente con la sostenibilidad en su actividad.

Hace ya 83 años desde que el 'aitona' Julián realizase esos primeros viajes en barco a motor a la isla Santa Clara con la embarcación Belmonte, convirtiéndose en pionero del transporte marítimo de pasajeros en Donostia. Con el paso de los años, su hijo Ángel tomó el relevo y, actualmente, es la tercera generación que representan Julián y Borja Isturiz la que, junto con la cuarta generación, garantiza la continuidad de la actividad del Aitona Julian, continuando con un barco que ya es símbolo de la ciudad y con una historia que forma parte de Donostia.

Fieles a su filosofía de mirar siempre hacia el futuro y adaptarse a las nuevas casuísticas, Motoras de la Isla ha dado recientemente un paso al frente con el proyecto Aero Solar Propulsion and Maneuvering System, un avance fundamental en su estrategia de movilidad marítima sostenible.

Un sistema pionero, autónomo y autosuficiente

Ubicados en pleno corazón del puerto de Donostia, Motoras de la Isla tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad del aire, así como favorecer la salud y elevar la calidad de vida de los vecinos. Para ello, ha puesto en marcha Aero Solar Propulsion and Maneuvering System, un sistema que integra tecnología limpia y autosuficiente, reduciendo significativamente las emisiones, la contaminación acústica y el impacto ambiental en las operaciones de su flota.

Este proyecto nació tras varios años de investigación. Durante las temporadas 2021 y 2022, realizaron pruebas de campo con un prototipo de catamarán ecológico 100 % eléctrico denominado Ekokat, construido en el Astillero de Bermeo. Dicha experiencia y conocimiento adquiridos permitió a Motoras de la Isla desarrollar su actual sistema: una solución híbrida diseñada para reducir las emisiones y apoyar las maniobras mediante motores eléctricos.

Como punto más innovador del mismo cabe destacar que las baterías no dependen de una toma eléctrica a tierra, sino que se cargan con energía renovable generada por placas fotovoltaicas y aerogeneradores instalados en la superestructura del barco. Esto lo convierte en un sistema totalmente autónomo y autosuficiente.

La implantación de Aero Solar Propulsion and Maneuvering System realizada en 2025 en el barco Aitona Julián II ha supuesto una reducción del consumo de diésel de alrededor del 18 %; es decir, unos 350 litros menos mensuales en los meses de mayor actividad. Asimismo, este Aitona Julián II cuenta con cinco hélices -tres de propulsión y dos de maniobra- controladas desde el puente de mando mediante cinco joysticks. ¡Quién le diría al aitona Julián que esos barcos a los que da nombre navegarían con cinco hélices e impulsados por la energía del sol y del viento!

Objetivo: hibridación total de la flota en 2027

Ya está en marcha la implantación del sistema en el Aitona Julián III, que se encuentra actualmente en montaje en el Astillero de Bermeo, con previsión de entrada en servicio la próxima temporada. Por su parte, el sistema está ya instalado en un 50 % en el Aitona Julián I; y Motoras de la Isla trabaja con el objetivo de que para la temporada 2027 toda su flota sea totalmente híbrida, logrando una reducción del 20 % del consumo total anual de diésel.

Además de su aportación medioambiental, el sistema aumenta la seguridad en la navegación gracias a la instalación de sistemas de propulsión paralelos, que garantizan el retorno a puerto en caso de fallo de cualquiera de los motores (diésel o eléctrico). Se trata de un proyecto pionero, dado que Aero Solar Propulsion and Maneuvering System es único en la costa vasca, al ser el primer sistema híbrido autosustentable implementado en barcos de pasajeros de estas características, sin necesidad de suministro eléctrico desde tierra.

Gracias al aprovechamiento de energías renovables, Motoras de la Isla reduce su huella de carbono y la contaminación acústica, contribuyendo a la conservación del entorno natural de Donostia y al bienestar de sus habitantes. Además, desde el Grupo Isturiz, trabajan activamente en la divulgación del sector marítimo, realizando diversas actividades que apoyan la economía azul del territorio, fomentando la creación de empleo estable, la innovación tecnológica y el orgullo por nuestra tradición marinera.

